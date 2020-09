Ein Angebot an die Gemeinde, das die eigentlich kaum ablehnen kann: 200 000 Euro will Walter Riker für einen Anbau an die Hößlinswarter Friedhofskapelle spenden. Die Erweiterung wird ein rundum verglaster Witterungsschutz für Trauergesellschaften bei Beerdigungen.

Bei so einer erheblichen Summe ist klar: Riker ist in Hößlinswart und auch in Berglen insgesamt nicht irgendjemand. Er ist der Gründer und einer der Geschäftsführer der Riker Wohnbau und Immobilien GmbH. Die hat ihren Sitz