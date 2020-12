Maximilian Friedrich, vor einem halben Jahr erst wiedergewählter Berglener Bürgermeister, 33, kandidiert für den Oberbürgermeisterposten in Backnang, der durch den Sieg von Frank Nopper bei der Wahl in Stuttgart frei wird. Im Folgenden auf Nachfrage einige Reaktionen darauf.

Zunächst sei die Nachricht überraschend für ihn gewesen, so Oliver Klenk, der Sprecher der FBB-Fraktion. Auf der anderen Seite, wenn man drüber nachdenke, sei die Kandidatur von Friedrich in Backnang so unerwartet