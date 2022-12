Wie bleibt der Weihnachtsbaum frisch? Tipps von Naturparkführer Peter Elsäßer

Der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer ist bei Familien eine schöne Tradition. So bald die ersten Nadeln fallen, kehrt aber auch schnell Frust ein. Der Baum kann so manchen Haushalt dann oft nicht früh genug wieder verlassen. Wie haben Familien möglichst lange Freude an ihrer Tanne oder Fichte? Wir haben mit Peter Elsäßer gesprochen.

Der Berglener ist als Ansprechpartner prädestiniert für solch ein Thema. Schließlich kennt er sich als Naturparkführer bestens in der Welt der Bäume aus.

Wichtig ist es, dass der Baum frisch geschlagen gekauft wird. Ganz besonders gelte dies für die Rotfichte. Ist der Baum schon viele Tage vor dem Fest geschlagen worden, dann werden die Besitzer das in der Zwischenzeit bereits bemerkt haben. Ändern lässt sich das freilich nun nicht mehr. Für das Fest 2023 empfiehlt der Naturparkführer dann, den Christbaum bei regionalen Waldbesitzern selbst zu schlagen.

Keinesfalls sollte der Baum neben einer Heizung stehen

Nadelt der Baum in diesem Jahr besonders, könnte es daran liegen, dass er neben einer Heizung steht. Das sollte man laut Elsäßer unbedingt vermeiden.

Der Naturparkführer hält nichts davon, Zusätze in das Christbaumwasser zu geben. Mancherorts gebe es Tipps, wonach man Zucker oder andere Mittel beimischen sollte. Elsäßer empfiehlt, darauf zu verzichten, stattdessen auf Wasser pur zu setzen. Um den Christbaum frisch zu halten, gibt es von den Gärtnern der Winnender Baumschule Wöhrle zudem den Tipp, die Zweige fein mit Wasser zu besprühen.

Der Geruch des Baumes ist hingegen kein Qualitätskriterium, denn die Nordmanntanne, die sich großer Beliebtheit erfreut, duftet nicht nach Tannenwald. Sehr wohl allerdings die Fichte.

Die Nadeln verraten, wie frisch der Baum ist

Wer sich ganz kurzfristig noch vor dem Fest einen Baum kauft oder sich im kommenden Jahr bereits beim Kauf des Baumes versichern möchte, ob dieser auch frisch ist, dem rät Peter Elsäßer, auf die Nadeln zu achten: Diese sollten glänzen und sich nicht vom Zweig lösen, wenn man mit der Hand darüber streicht.

Wichtig ist außerdem der Transport. Keinesfalls sollte der Baum einfach auf das Autodach geschnallt werden. Ist das Exemplar zu groß für den Innenraum des Pkw und muss auf dem Dach transportiert werden, sollte man den Baum einwickeln, da er sonst austrocknet. Zuhause sollte der Baum direkt ins Wasser, auch wenn er zunächst auf dem Balkon steht.

Ist der Christbaum noch nicht geschmückt, empfiehlt Elsäßer den Stamm um etwa drei Zentimeter zu kürzen. Der Baum kann durch die frische Schnittstelle wieder Wasser aufnehmen. Unter keinen Umständen sollte man den Baumstamm anspitzen, denn so zieht der Baum kein Wasser mehr an.