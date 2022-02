Erneut hat jemand mit einer Bombendrohung in Oppelsbohm für Aufruhr gesorgt: Am Dienstagabend räumte die Polizei den Netto-Markt in der Georg-Friedrich-Hänel-Straße, nachdem eine Bombendrohung eingegangen war. Die Durchsuchung ergab nichts Auffälliges.

Ein ähnlicher Vorfall liegt ziemlich genau drei Jahre zurück: Am 27. Februar 2019 um 14.17 Uhr hatte seinerzeit eine Beschäftigte des Marktes der Polizei gemeldet, es liege eine Bombendrohung vor. Polizisten räumten auch damals den