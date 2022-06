Wohnen in den Berglen: Fast alle neuen Wohnungen im Gebiet Hanfäcker vergeben

Von den insgesamt 22 Eigentumswohnungen (Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen, 60 bis 150 Quadratmeter Wohnfläche), die die Firma Riker derzeit im Gebiet Hanfäcker baut, sind (nur) noch vier zu haben: zwei Vierzimmerwohnungen mit jeweils 85 Quadratmetern Wohnfläche im ersten OG zu 425.000 Euro beziehungsweise 415.000 Euro, eine weitere Vierzimmerwohnung mit 120 Quadratmetern Wohnfläche für 620.000 Euro im Dachgeschoss (Penthouse) und eine Fünfzimmerwohnung mit 160 Quadratmetern für 650.000 Euro im Erdgeschoss.

Die Vermarktung läuft gut - das liegt auch am Preis

Die Vermarktung (Verkaufsvolumen insgesamt rund neun Millionen Euro) läuft also gut und das hat nicht nur mit der Lage zu tun, mit der Riker natürlich auch wirbt, sondern auch etwas mit dem Preis. Wer Vergleichbares in Winnenden oder Schorndorf möchte, müsste deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Aber solche Zahlen spielten beim Richtfest, acht Monate nach dem Spatenstich Ende Oktober, keine Rolle. Da ging es eher um den „Wohlfühlfaktor“, das Zusammenkommen von Eigentümern (laut Plakette, die jeder zum Anheften bekam „Erwerber“), Nachbarn, Immobilienleuten, Planern und Handwerkern, wobei Letztere verdientermaßen, wie es sich für ein Richtfest gehört, im Mittelpunkt standen. Riker ließ zur Fertigstellung des Rohbaus denn auch „auffahren“, nach Sektempfang und Richtspruch auch noch ein gemeinsames Abendessen für alle im nahen „Göckele“. Verdursten (oder verhungern) musste in der Bruthitze also niemand. Sogar ein Akkordeon erklang, fehlte nur noch, dass selig gemeinsam geschunkelt wurde.

Zwei Gebäuderiegel, 30 Meter lang, 13 Meter breit, neun Meter hoch

Die beiden mächtigen Gebäuderiegel (je 30 Meter lang, 13 Meter breit und neun Meter hoch, zwei Geschosse plus Staffeldachgeschoss, rund 130.000 Kubikmeter umbauter Raum, 2100 Quadratmeter Wohnfläche), die mit der langen Seite parallel zum Hang stehen und die unten eine gemeinsame Tiefgarage mit zwei separaten Zufahrten haben, boten zudem an einem hochsommerlichen Spätnachmittag willkommenen Schatten.

Der Bau liegt gut, ja sogar überraschend gut im Plan, wenn man bedenkt, was in letzter Zeit allgemein „vom Bau“ zu hören ist (Materialengpässe, Lieferprobleme, Auftragstaus). Riker geht nach wie vor davon aus, dass die Fertigstellung wie vorgesehen im Zeitraum Frühjahr bis Mitte 2023 erfolgen wird. Wobei Unwägbarkeiten etwa noch bei der Dämmung oder den Fliesen nicht auszuschließen sind.

Kein Zimmermann, sondern ein Maurer tat den Richtspruch

Pedantisch gesehen war es eigentlich kein „Richtfest“, denn die beiden Gebäude haben nur einen „Deckel drauf“, es sind also keine Dächer wirklich „aufgeschlagen“, so dass auch kein Zimmermann den Richtspruch tat, sondern ein Maurer. Aber auch ein solcher, in seiner traditionellen Handwerkstracht, kann einen guten Durst haben, das obligate Weinglas von der Höhe herab zerschmettern lassen und den Richtspruch über die Bühne bringen – alles unfallfrei.

Einer der Nachbarn ist übrigens der Bürgermeister, der in Anspielung auf die unvermeidlichen Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle wohlwollend von einem „Erlebnis“ sprach, das seine Familie hautnah mitbekommen habe. Beim Spatenstich hatte Holger Niederberger von „Neuland für Berglen“ angesichts des Pionierprojekts Geschosswohnungsbau gesprochen. Nun beim Richtfest davon, dass Berglen sich in Richtung „Urbanität“ bewege.

Björn Rikers Dankeschön an die Nachbarn

Björn Riker bedankte sich denn auch wohlweislich ausdrücklich bei den Nachbarn dafür, dass sie alles „ertragen“, und versprach, dass es von nun an „bergab“ gehe, also deutlich weniger Lärm werde, weil das Gröbste nun geschafft sei. Die Firma hat ihre Wurzeln in den Berglen, er ist dort selbst aufgewachsen. Wenn ihm vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass sie mal 22 Wohnungen dort bauen würden, hätte er noch „um Gottes willen“ gesagt, so Riker launig, ehe er das Wort „nach oben“ gab, zu dem, der die „Hauptrolle“ hatte.