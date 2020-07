Zwölfjähriges Mädchen auf Wasserspielplatz in Plüderhausen sexuell belästigt

Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Mittwochmorgen (08.07.) auf einem Wasserpsielplatz im Schlossweg sexuell belästigt worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hat sich ein unbekannter Mann zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr zu dem Mädchen auf eine Parkbank gesetzt und sie angefasst und geküsst. Als das Mädchen ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, sei er in unbekannte Richtung davongegangen. Laut Polizeibericht handelt es sich bei dem Unbekannten um einen etwa 20 Jahre alten dunkelhäutigen Mann mit kurzen, schwarzen krausen Haaren. Der Mann ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, schlank und trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Er nannte sich selbst Sergej und war mit einem auffälligen pink/blauen Damenrad unterwegs. Zeugen, die Angaben zum Vorfall selbst machen können oder denen eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutrifft aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 beim Polizeiposten Plüderhausen zu melden.