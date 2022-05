Der Immobilienkonzern Adler Group als Eigentümer des Steglitzer Kreisels in Berlin, des Cologneo-Areals in Köln und des Schwabenlandtowers in Fellbach ist nach dem Absturz der Aktie bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Vielerorts wird nun befürchtet, dass begonnene Bauprojekte, bei denen ohnehin schon Stillstand herrscht, nicht zu Ende gebracht werden. Und auch Beobachter in Fellbach und Waiblingen fragen sich: Welche Auswirkungen hat die Krise der Adler Group auf den SLT 107, den