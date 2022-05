Adler Group in Not: Was wird aus dem Schwabenlandtower in Fellbach?

Der Immobilienkonzern Adler Group als Eigentümer des Steglitzer Kreisels in Berlin, des Cologneo-Areals in Köln und des Schwabenlandtowers in Fellbach ist nach dem Absturz der Aktie bundesweit in die Schlagzeilen geraten. Vielerorts wird nun befürchtet, dass begonnene Bauprojekte, bei denen ohnehin schon Stillstand herrscht, nicht zu Ende gebracht werden. Und auch Beobachter in Fellbach und Waiblingen fragen sich: Welche Auswirkungen hat die Krise der Adler Group auf den SLT 107, den früheren Gewa-Tower? Dazu äußert sich jetzt der Konzern direkt.

Der „Disclaimer of opinion“ (Versagungsvermerk) des Wirtschaftsprüfer-Instituts KPMG habe keine Auswirkungen auf die Fortführung der Projektentwicklungen im laufenden Jahr, beteuert eine Sprecherin der Adler Group auf Anfrage unserer Redaktion. Der Adler Group stehe ausreichend Liquidität zur Verfügung. Sie halte an ihrem erklärten Ziel fest, den Schwabenlandtower im Jahr 2024 bezugsreif fertigzustellen. Dazu macht die Bauherrschaft allerdings eine Einschränkung und hält sich eine Hintertür offen: „Voraussetzung hierfür ist, dass sich die Rahmenbedingungen für Bauprojekte stabilisieren und zumindest nicht weiter verschlechtern.“

Ukraine-Krieg: Verzögerte Lieferketten

Wie auch andere Projektentwickler müsse die Adler Group aktuell Verzögerungen bei ihren Projekten hinnehmen. Ein Grund dafür seien die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und die damit verbundenen Lieferschwierigkeiten. Zudem könne sich die Corona-Pandemie jederzeit wieder verschärfen und – wie in Asien zu sehen – zu weiteren gravierenden Störungen der Lieferketten bei Baumaterialien führen.

Vorbereitungen für den Baukran

Rund fünfeinhalb Jahre ist es her, dass Baresel als damaliger Generalunternehmer der Gewa den Baukran wegen ausbleibender Zahlungen demontierte. Nach mehreren Verschiebungen war der Wiederaufbau des Baukrans durch die Adler Group für Juni in Aussicht gestellt worden. Die jüngste Krise nährt daran Zweifel, aber die Adler-Sprecherin macht Hoffnung: Derzeit würden zur Vorbereitung ein Grundbalken und sieben Stützen außen am Gebäude hergestellt.

Aufbau wohl erst ab August möglich

Durch den Ukraine-Krieg habe sich die Lieferung des erforderlichen Stahls verzögert, weswegen die Bewehrungsarbeiten später als geplant begonnen hätten. Nun könne die Herstellung des Gründungsbalkens und der Kranfundamente in Angriff genommen werden. Der Kran sei durch ein Hochbauunternehmen bestellt worden und soll „vermutlich ab Juli“ zu sehen sein. Eine Aufstellung auf den Fundamenten und lastaufnehmenden Elementen werde wegen der erforderlichen Trocknungszeiten aber voraussichtlich erst Mitte August möglich.

Einbau der Leitungen "in Kürze"

Parallel laufen im Gebäude Abbrucharbeiten. Statt der ursprünglich von der Gewa erträumten 65 Luxus-Appartements sollen künftig 194 Mietwohnungen realisiert werden. Dies erfordere zusätzliche Wohnungseingänge, die in die Betonwände gestemmt werden. Das dem Turm vorgelagerte Hotel-Gebäude, für welches mit der Kette Moxy ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen wurde, bekommt ein Stockwerk zusätzlich, wodurch sich die Kapazität des Hotels von 124 auf 169 Zimmer erhöht. „In Kürze“ soll der Einbau der neuen Leitungen für Trinkwasser, Abwasser und Lüftung beginnen. Die dazu erforderlichen Durchbrüche würden sukzessive hergestellt.

Sowohl die Aufstockung des Hotels als auch die Neuerfindung des Towers mit der Verdreifachung der Wohneinheiten geht noch auf die Zeit zurück, als der SLT 107 der CG-Gruppe von Christoph Gröner gehörte.

Die Adler Group entstand 2020 durch die Fusion von Adler Real Estate, Consus Real Estate und ADO Properties. Der Milliardenverlust soll vor allem an den hohen Abschreibungen der Consus liegen.