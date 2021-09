Knapp drei Wochen sind seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vergangen. Die Bilder von Tausenden Afghanen in den Medien, die verzweifelt versuchten, das Land zu verlassen, sind bei Unbeteiligten mittlerweile wieder etwas aus dem Fokus geraten. Für Betroffene ist die Angst jedoch nach wie vor allgegenwärtig. So auch für Haidar Muradi.

Der 37-jährige Afghane lebt mit seiner Frau Zakie (38) und den beiden kleinen Töchtern, Deniz (7) und Diana (4), in Fellbach. Nach