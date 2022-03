Nachdem sich der Pflegeheimbetreiber Alexander-Stift mit einer großen Menge an Rollstühlen, Rollatoren, Arzneimitteln, Verbandsmaterialien und Decken an einer Hilfsaktion der Gemeinde Kernen für die Ukraine beteiligt hat, stellt das Sozialunternehmen der Diakonie Stetten nun drei Zimmer in Fellbach für ukrainische Flüchtlinge bereit. Die Unterkünfte wurden laut Pressemitteilung dem Ordnungsamt der Stadt Fellbach angeboten. Eigentlich waren die Unterkünfte für Auszubildende und Mitarbeitende