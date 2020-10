Auto gestreift - Fahrer eines Kleinwagens in Fellbach gesucht

Ein Audi-Fahrer ist am Dienstag (20.10.) um 15.55 Uhr die Kappelbergstraße in Fellbach entlanggefahren. Im Begegnungsverkehr streifte er, laut einem Bericht der Polizei, an einer Engstelle einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinwagen. Der Audi-Fahrer hielt an und suchte nach dem Besitzer des Kleinwagens. Als er zurückkam, war der Kleinwagen inzwischen weggefahren.

Bei dem gesuchten Auto handelte es sich um einen silbernen oder weißen Pkw der Marke Renault, der auf der linken hintern Fahrzeugseite einen Streifschaden aufweisen müsste, so die Polizei. Der Besitzer des Kleinwagens sollte sich nun bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.