B14 bei Fellbach: Kappelbergtunnel ab 03. Mai in beide Richtungen nur einspurig befahrbar

Am Kappelbergtunnel werden von Montag, 03. Mai, bis Freitag, 21. Mai, verkehrstechnische Untersuchungen durchgeführt. Die Arbeiten werden nachts von 20 Uhr bis 5 Uhr durchgeführt. In dieser Zeit ist die B14 im Kappelbergtunnel in beide Richtungen nur einspurig befahrbar.

Das Regierungspräsidium Stuttgart führt im Zuge der Planung zur betriebstechnischen Nachrüstung und baulichen Sanierung des des Tunnels eine Bestandsaufnahme und Schadensanalyse am Tunnel durch. Die Gesamtkosten liegen bei rund 225.000 Euro, die das Land und der Bund gemeinsam tragen.