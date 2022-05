Bewusst hohe Eintrittspreise für Kinder: F3 will keine „Familien-Sauna“ sein

Nach der Kritik von Frühschwimmern an der Abschaffung der Saisonkarte im Fellbacher Freibad F3 legt nun ein Familienvater nach: Er findet den Sauna-Eintritt für Kinder zu teuer. Seit der Tarif-Reform zahle eine vierköpfige Familie am Wochenende - unabhängig vom Alter der Kinder - über 120 Euro für den Aufenthalt in der „Saunawelt“ (drei Stunden kosten am Wochenende 22 Euro pro Person, eine Tageskarte 31 Euro. Ermäßigungen gibt es nur für Menschen mit Behinderung. Vor der Tarifreform im Jahr 2021 konnten Kinder für zwei Euro in die Sauna).

„Wir haben dem F3 den Rücken zugekehrt. Im Saunabereich des Oskar-Frech-Bads in Schorndorf zahlen wir zusammen 37 Euro“, so der Leserbrief-Schreiber Andreas Sigloch aus Remshalden. „Auf meine Frage nach den Gründen erhielt ich letztes Jahr die Auskunft, Kinder seien hier unerwünscht“, schreibt er in seiner E-Mail. Die hat er nicht nur an die Redaktion, sondern auch an das F3 geschickt.

Dessen Geschäftsführer Kai Steuernagel reagiert prompt. Die Wortwahl, „Kinder seien unerwünscht“, sei nicht sein Duktus, schreibt der F3-Chef in seiner Antwort.

Aber: „Aus meiner über 25-jährigen Erfahrung sowohl als Geschäftsführer von Freizeitbädern als auch als dreifacher Familienvater kann ich Ihnen berichten, dass das kindgerechte Verhalten (rennen, toben, schreien, mit Wasser spritzen, …) mit dem Leistungsversprechen in der Sauna (Ruhe, Entspannung und Erholung) nicht harmoniert. Da muss man auch nichts schönreden.“

F3-Chef: Sauna ist "leider der falsche Ort" für kindgerechtes Verhalten

Er sage daher immer: „Die Kinder machen mit ihrem kindgerechten Verhalten alles richtig, es ist in der Sauna nur leider der falsche Ort.“ Es gebe vielleicht Saunaanlagen, die einen anderen Ansatz verfolgen „und ggf. auch Preisanreize für Kinder in der Sauna anbieten“. Das F3 tue das aber nicht, aus den genannten Gründen. Und: Man habe auch nicht den „Anspruch, eine Familien-Sauna zu sein“.

Ziel sei, keine Anreize für Kinder in der Sauna zu setzen, sagt Steuernagel, der der Redaktion auf Anfrage berichtet, seit der drastischen Preiserhöhung für Kinder kämen nur noch ganz wenige in die Sauna. Früher, so Steuernagel, hätten manche Eltern ja sogar Säuglinge mit in die Saunawelt gebracht - die dann mitunter laut geschrien hätten. Das könne man den Babys natürlich nicht vorwerfen, aber es passe eben nicht zum Erholungswunsch der übrigen Besucher. Nun komme so etwas kaum noch vor.

Alterslimit in der Sauna verworfen

Eine interne Diskussion darüber, ob ein Alterslimit für Kinder der bessere Weg gewesen wäre, sei zu dem Ergebnis gekommen: „Wir lassen Kinder grundsätzlich zu, schaffen aber keine preislichen Anreize.“ Dies sei übrigens in vielen Saunen so, sagt der F3-Chef.

Was die Sauna-Eintrittspreise im F3 generell angeht, argumentiert Steuernagel in seiner Antwort an den Vater aus Remshalden: „Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Bäderanlagen als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge mit hoher Priorität auf Sozialverträglichkeit achten sollten. Dieser Anspruch auf soziale Abfederung gilt ausdrücklich nicht für den Saunabereich. Im Gegenteil. Wir brauchen den wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb in der Sauna, um den Badbereich in dieser Form intern subventionieren zu können.“