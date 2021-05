Seit Montag, 3. Mai 2021, gibt es eine weitere Corona-Testmöglichkeit in Fellbach - mit erweiterten Öffnungszeiten bis 19 Uhr unter der Woche. In den Räumen der Volkshochschule (vhs) Unteres Remstal in der Eisenbahnstraße 23 in Fellbach bieten 30 Mitarbeiter und Helfer die Corona-Schnelltests an.

Die Öffnungszeiten für das Testzentrum in der vhs am Bahnhof sind Montag bis Freitag, 7 bis 10 Uhr und 16 bis 19 Uhr sowie Samstag, 7.30 bis 11.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen, 11 bis 14