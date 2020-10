Corona an Fellbacher Schulen: Weitere Schüler sind in Quarantäne

An der Hermann-Hesse-Realschule ist laut dem Landratsamt ein Schüler positiv auf Corona getestet worden, eine Klasse sei in Quarantäne. Auch an der Maickler-Grundschule gibt es einen positiven Fall, eine Klasse ist auch hier in Quarantäne.

An der Fröbelschule Fellbach können hingegen am Montag, 19.10., alle Schüler wieder den Unterricht besuchen. Zwei Klassen waren nach einem positiven Fall zwei Wochen in Quarantäne, diese endet nach Angaben der Schulverwaltung an diesem Freitag, 16.10.

+++ Update 16.10. +++ In unserer Meldung zur Fröbelschule von Donnerstag, 15.10., hieß es, es seien nun auch Schüler einer weiteren Klasse betroffen von der Quarantäne betroffen. Das hatten wir am Donnerstag vom Landratsamt erfahren. Laut Schulverwaltung der Fröbelschule befinden sich aber beide Klassen bereits seit zwei Wochen in Quarantäne und dürfen am kommenden Montag wieder in die Schule.