Keine Warteschlangen vor dem Eingang, ein halbleerer Parkplatz, entspannte Besucher und von hektischer Betriebsamkeit keine Spur - im Gegenteil, am Freitag, dem ersten Öffnungstag, klappte der Ablauf im neuen Hausärztlichen Impfzentrum in der Fellbacher Alten Kelter allem Anschein nach wie am Schnürchen. Bereits am ersten Tag nutzten zwei Hausarztpraxen das Angebot der Stadt, die Kapazitäten waren ausgebucht.

Das Hausärztliche Impfzentrum stelle keine Konkurrenz zu den