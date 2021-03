Am meisten vermisst Inge Winter aus Fellbach, ihre Tochter und die Enkel in den Arm zu nehmen. Seit einem Jahr halten sie wegen des Coronavirus mehr Abstand als früher. Nun kann die Familie zumindest ein bisschen aufatmen, denn Winter hat ihre erste Impfung bekommen. Nachdem sie sich bislang erfolglos um einen Termin im Kreisimpfzentrum bemühte, hat es beim Impftruck geklappt. Am Donnerstag machte die mobile Praxis in Schmiden, am Freitag in Fellbach auf dem Parkplatz der Schwabenlandhalle