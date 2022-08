Darum ist die Trocken-Sauna im F3 in Fellbach seit Dienstag (30.8.) geschlossen

Im Familien- und Freizeitbad F3 in Fellbach steht die Trockensauna ab Dienstag, 30. August, für die Besucherinnen und Besucher des Bades nicht mehr zur Verfügung. Das gab das F3 auf seiner Homepage bekannt.

Energie sparen

Grund für die vorübergehende Schließung der Trockensauna seien die „aktuellen Energiesparmaßnahmen“, heißt es in der Mitteilung. Bereits in anderen Städten und Gemeinden, wie beispielsweise in Waiblingen und im Felbacher F3 wurde die Wassertemperatur in den Schwimmbecken der Bäder gesenkt, um Energiekosten einzusparen.