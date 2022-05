Der Adrenalinkick auf dem Fellbacher Gewa-Tower

Andere in ihrem Alter verbringen ihre Freizeit im Fitnessstudio, in Clubs oder auf dem Mountainbike – das Mädchen Elli (Name geändert) streift durch stillgelegte Bunker, verlassene Hotels, kämpft sich durch Bauruinen und turnt auf Kranen und den Dächern von Baustellen. Auch den Fellbacher Gewa- beziehungsweise Schwabenlandtower kennt Elli von ganz, ganz oben. Denn verbotene und verborgene Orte reizen sie. Aufgelassene Ruinen, Baustellen und Stollen. Villen, die von ihren Bewohnern vor Jahrzehnten verlassen wurden. Schwimmbäder ohne Wasser, Hotels ohne Gäste, Kinderheime ohne Kinder. Plätze, an die niemand mehr denkt. Lost Places, verlassene Orte, die in keinem Stadtführer zu finden sind, aber von den Urbexern – den Urban Explorern, auf Deutsch den Stadterkundern – erforscht werden. Unerschrocken muss jemand sein, der so was macht. Möglichst schwindelfrei. Vor allem aber den besonderen Reiz der verlorenen Orte und der abgefahrenen An- und Aussichten spüren können.

„Es ist viel zu schön, um es kaputt zu machen“

„Mich hat Geschichte immer interessiert“, sagt Elli. Geschichte und Geschichten stöbert sie auf bei ihren Streifzügen, die die 21-Jährige schon durch Länder wie Italien, Schweden, Estland, Lettland und Litauen geführt haben. Tief taucht sie mitunter ein in das Leben fremder Menschen. In aufgelassenen Wohnhäusern hat sie alte Fotoalben durchgeblättert, in einem verlassenen Hotel einen Tisch mit Gläsern und Geschirr schön gedeckt. „Beim Urbexen ist ganz wichtig: nichts zerstören“, erklärt die 21-Jährige. Wenn etwas verändert werde, dann nur, um es für die nächsten Urbexer schön zu hinterlassen. „Deshalb erzählt man anderen Jugendlichen nichts davon. Sie sollen nichts kaputt machen, keine Graffitis hinterlassen. Es ist viel zu schön, um es kaputt zu machen.“

Urbexer sind verschwiegen

Urbexer sind verschwiegen, geben sich untereinander in ihren Foren, auf Facebook und in Instagram aber Hinweise auf die abgefahrensten Lost Places. Ein Post auf Facebook hat auch Elli zum Urbexen und später zum Roofen gebracht. Roofen wird der Extremsport genannt, bei dem die meist jungen Leute auf und über Dächer klettern, um zu fotografieren und zu filmen. Über Facebook nahm Elli Kontakt mit Urbexern auf und wurde Teil der Szene. Später erlebte sie den Kick beim Klettern an Häusern und Wänden.

Unterwegs sind die Urban Explorers in kleinen Gruppen, die sich meist in Foren zusammenfinden. Vertrauen ist wichtig. „Denn es kann gefährlich sein, und man bewegt sich im illegalen Raum“, sagt die schmale 21-Jährige. Haben die Urbexer ein interessantes Objekt entdeckt, nehmen sie sich Zeit zur Recherche. Nur mit gutem Vorwissen betreten sie ein Gebäude. Vorher laufen sie drum rum, suchen Aus- und Eingänge und besprechen sich mit anderen Roofern. Erst dann versuchen sie, durch offene Fenster, Öffnungen und Spalten einzudringen. Laufen, klettern und springen muss ein Urbexer oder ein Roofer können. Und feste Schuhe tragen. Weil überall Nägel rumliegen können und scharfe Kanten drohen.

Durch die Geisterstadt bei Tschernobyl

Elli streifte durch die Geisterstadt Prypjat, die infolge des Reaktorunglücks von Tschernobyl geräumt worden war. „In die verlassenen Wohnhäuser sind wir nicht rein, weil sie einfallen konnten“, sagt sie. Die Gefahr, sich zu verletzen – bei Urbexern ist sie allgegenwärtig. Einmal wurde Elli ein Graben bei einer verlassenen Militäranlage in Schweden zum Verhängnis. Als sie und ihre Begleiter entdeckt wurden und aus der Anlage flüchteten, stürzte sie und brach sich ein Bein. „Ich musste mit einem Heilkopter rausgeholt werden und der Polizei viel erklären“, erzählt sie mit einem kleinen Lächeln. „Das war unsagbar peinlich.“ Eine Anzeige hat sie nie bekommen.

In einem aufgelassenen Hotel Piano gespielt

Überhaupt ist ihr ungewöhnlicher Forschergeist bisher folgenlos geblieben. Sogar in Bad Urach, als sie in ein altes Kurhaus einstieg, in dem die Betten noch bezogen waren und die Teller in den Schränken standen. Da stand im Speisesaal auch der alte, intakte Flügel. „Ich habe darauf gespielt“, erzählt Elli. „Das hat man überall gehört.“ Doch niemand kam. Die Mischung aus Verbot und Gefahr ist es, was Elli reizt. „Hausfriedensbruch ist es immer, wenn man einsteigt“, sagt sie. „Auch das ist ein Teil des Kicks: zu wissen, man könnte erwischt werden.“

Im Gewa-Tower war die Polizei hinter ihnen her

Im Fellbacher Gewa-Tower ist ihr das fast passiert. Zweimal, erzählt sie, seien sie durch ein Loch hineingekrochen und hochgestiegen, beide Male kam die Polizei. Über die Treppe und einen Aufzugsschacht kamen die Roofer nach oben bis aufs Dach. Als sie die Polizei sahen, hätten sie den Beamten zugewunken und gelacht. „Klar hat man Angst, dass die einen erwischen“, erklärt sie. „Aber wir kennen das Gebäude besser als die Polizei.“ Ganz oben saß Elli auf dem Dach des Towers – trotz ein wenig Höhenangst. „Ich habe Höhenangst, aber das mag ich“, sagt sie. „Das Kribbeln gibt den Kick. Man spürt, dass das Gebäude wackelt ...“ Andererseits mache sie auch keine wahnsinnigen Stunts auf den Dächern.

Je höher, je einsamer, je abgefahrener die Objekte, desto besser. Und immer reizen Elli die Geschichten, die diese Orte erzählen. Denn Geschichten und Bücher liebte sie schon als Kind. Am liebsten verkroch sich das Kind Elli in die Romanwelt der 20er bis 50er Jahre. Heute reist sie auf der Suche nach den Lost Places in Länder des ehemaligen Ostblocks, wo überall Bauruinen und verlassene Hotels zu finden seien. Auch die Gefahr, entdeckt zu werden, ist da geringer. „Wenn die Polizei da jedem hinterherrennen würde, käme sie fast zu nichts anderem mehr.“ Irgendwann will Elli nach Schweden auswandern. Dort liebt sie die Menschen und die Landschaft. Vor allem aber den Schnee.