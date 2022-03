In der Nacht zum Montag (7.3.) wurde in der Eberhardstraße gegen 1 Uhr in ein Fahrradgeschäft eingebrochen. Die Einbrecher schlugen hierzu eine Schaufensterscheibe ein und entwendeten daraus zwei E-Bikes, der Marke Focus (Jam 6.9) und Haibike (Fullnine 6).

Die Polizei wurde von Anwohnern alarmiert, die durch die Geräusche beim Einschlagen des Fensterglases auf die Tat aufmerksam wurden.

Eine polizeiliche Fahndung nach den Einbrechern blieb erfolglos. Nun bittet die