Ins F3 in Fellbach, dass wegen Corona 2020 in die Krise kam, ist am Donnerstagmorgen eingebrochen worden. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise, die unter 0711/57720 entgegengenommen werden.

Gegen 6 Uhr wurde festgestellt, dass Unbekannte in das Freizeitbad in der Esslinger Straße eindrangen. Die Einbrecher kamen laut der Polizei über eine aufgebrochene Türe im Saunabereich in das Bad und durchsuchten Behältnisse im Kantinenbereich. Ob