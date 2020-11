Das schlimmste, an das sich Gerhard Holzwarth in seinem Job als Lebensmittelkontrolleur erinnert, ist, dass in einer Gaststätte von deutschen Betreibern „total verschimmeltes Fleisch kleingeschnitten wurde, um daraus Geschnetzeltes zu machen – man denkt, man ist im falschen Film“, sagt der Teamleiter im Amt für Veterinär und Lebensmittelüberwachung Rems-Murr. Er habe es in Betrieben auch mit Rattenbefall, Mäusen und Kakerlaken zu tun gehabt. Angefangen bei einer Ordnungswidrigkeitenanzeige