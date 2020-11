Fahrrad-Parkhaus "Radbox" in Fellbach ist in den Testbetrieb gestartet

Im Fahrradparkhaus in Fellbach hat der Testbetrieb begonnen. In dieser Woche habe die Einweisung der „Paten“ stattgefunden, teilte die Stadtverwaltung mit. Diese Paten sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der ADFC-Radstation der Neuen Arbeit und der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach.

30 bis 40 Personen testen in den nächsten Wochen den 16 Meter hohen Fahrradturm. „Jetzt geht es darum, die Kinderkrankheiten auszumerzen, bevor der Turm offiziell in Betrieb genommen werden kann“, so Baubürgermeisterin Beatrice Soltys.