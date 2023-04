Fellbach: Bauarbeiten an der Schwabenlandhalle beeinträchtigen den Busverkehr

Wegen umfangreicher Bauarbeiten an der Stadtbahnhaltestelle Schwabenlandhalle in Fellbach wird die Tainer Straße in Fahrtrichtung „Alte Kelter“ ab Dienstag, 11. April, bis auf Weiteres zur Einbahnstraße. Das teilt die Stadt Fellbach mit. „In Fahrtrichtung Lutherkirche ist die Tainer Straße für den gesamten Verkehr gesperrt“, heißt es weiter. Die Bauarbeiten werden Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr haben.

Ausfälle in Richtung Waiblingen

Folgende Haltestellen entfallen Richtung Waiblingen: Eugenstraße, Kienbachstraße, Schwabenlandhalle. Ersatzhaltestelle für Alte Kelter ist die Haltestelle Alte Kelter der Buslinie 60 in Fahrtrichtung Oeffingen. Ersatzhaltestelle für Lutherkirche ist die Haltestelle Lutherkirche der Linie 60, ebenfalls in Fahrtrichtung Oeffingen.

Für die Haltestellen Schwabenlandhalle, Kienbachstraße, Eugenstraße können die Haltestellen gegenüber, in Fahrtrichtung Alte Kelter, als Alternative Richtung Lutherkirche/Waiblingen genutzt werden.

Ausfälle in Richtung Alte Kelter

In Richtung Alte Kelter werden folgende Haltestellen verlegt: Die Haltestelle Eugenstraße wird zur bestehenden Ersatzhaltestelle Eugenstraße in der Esslinger Straße verlegt.