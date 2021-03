Fellbach bietet ab 1. April Corona-Lutschtests für unter sechsjährige Kinder in der Schwabenlandhalle

Wer an den Osterfeiertagen „coronakonform“ Verwandte besuchen möchte, kann in Fellbach auch an den Feiertagen auf das Testzentrum in der Schwabenlandhalle zurückgreifen. Die von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag angebotenen Testtermine sind bereits sehr gut gebucht. „Wir überlegen, ob wir die Zeiten von 9 bis 12 Uhr noch ausweiten“, reagieren die Verantwortlichen. Über die Plattform des Landkreises (rems-murr-kreis.de/schnelltest) können die freien Termine gebucht werden – auch eventuell neue Zeitslots werden hier eingestellt.

„Lutschtest“

Auch für die Kleinsten in Fellbach gibt es im Testzentrum jetzt ein Angebot. Am Donnerstag, 1. April, wird zwischen 15 und 16 Uhr erstmals ein „Lutschtest“ für Kinder unter sechs Jahren angeboten. Der „Lolli-Test“ vermittelt ein klares Bild. Bei dem Test wird nicht mit einem Nasenabstrich gearbeitet, sondern mit einem „eingespeichelten“ Wattestäbchen – eine Art Lutscher. Nach der Auswertung des „Probetermins“ am Donnerstag soll der Kindertest später direkt über die Anmeldeplattform mit gebucht werden können.