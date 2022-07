Ab Dienstag, 12. Juli, wird die Sebastian-Bach-Straße an der Einmündung Esslinger Straße wegen Arbeiten am Stromnetz ab 9.30 Uhr gesperrt. Der Stadt Fellbach zufolge dauere die Sperrung bis Freitagnachmittag an, Fußgänger seien nicht betroffen. Eine Umleitung sei ausgeschildert und erfolge über die Mozartstraße. Die Müllentsorgung durch die Abfallwirtschaft Rems-Murr wird nach Angaben der Stadt beeinträchtigt.