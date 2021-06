In Fellbach hat am Sonntag auf dem Alten Friedhof eine Gedenkveranstaltung zu Ehren der Opfer der Corona-Pandemie stattgefunden. Zusammen mit Religionsvertretern hatte die Stadt am Abend zu der kleinen Veranstaltung Angehörige und Betroffene eingeladen.

Es sei Zeit, innezuhalten, so Oberbürgermeisterin Gabriele Zull laut einer Pressemitteilung der Fellbacher Verwaltung. „Seit Beginn der Pandemie blicken wir auf täglich gemeldete Infektionsziffern und Todeszahlen“, doch hinter jeder