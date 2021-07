Am Ende der langen Fußballnacht von Sonntag auf Montag war Fellbach ein einziges azurblaues Meer. Die Stuttgarter Straße war von der Kreuzung Esslinger Straße bis hinauf zum „Löwenbräu“ bis 3 Uhr morgens fest in der Hand der Anhänger der „Forza Azzurri“, der italienischen Fußballnationalmannschaft, die zu Ehren des Königshauses von Savoyen seit 1911 in dieser Trikotfarbe auf den Rasen aufläuft. Ihren König haben die Italiener mittlerweile davongejagt, das Fußball-Blau ist geblieben. Auch in