Fellbach: Jobplattform für Ukraine-Flüchtlinge soll heute (9.5.) online gehen

Die Fellbacher Wirtschaftsförderung möchte die Kontaktaufnahme zwischen Arbeitssuchenden aus der Ukraine und Arbeitgebern erleichtert: Dafür soll heute am Montag, 9. Mail, auf der Website der Stadt Fellbach eine Plattform zur Vermittlung ukrainischer Arbeitnehmer freigeschaltet werden.

Geflüchtete unkompliziert in Beschäftigrungsverhältnis bringen

Ziel sei es, ukrainische Geflüchtete, sofern diese das wünschten, möglichst schnell und unkompliziert in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen, so die Stadt Fellbach in einer Pressemitteilung.

Die Wirtschaftsförderung habe es sich daher zur Aufgabe gemacht, ein „einfaches und handelbares“ Angebot umzusetzen, wie Wirtschaftsförderer Christoph Pfefferle beschreibt.

Arbeitssuchende können direkt Kontakt mit Unternehmen aufnehmen

Dabei soll der Stadt keine Vermittlertätigkeit zukommen, sondern: „Auf dieser Plattform werden die Angebote der Fellbacher Unternehmen und zugehörige Kontaktdaten veröffentlicht“, so Pfefferle. Die Arbeitsuchenden können sich dann direkt an das Unternehmen wenden.

Hinweise zu den offiziellen Onlineseiten der Job-Agentur, die es mittlerweile auch in ukrainischer und russischer Sprache gibt, werden als zusätzlicher Service übersichtlich dargestellt.