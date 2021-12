Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch (15.12.) gegen 12.30 Uhr die Stuttgarter Straße und übersah beim Spurwechsel nach rechts einen neben ihm fahrenden Daihatsu.

4500 Euro Schaden

Der 57-jährige Autofahrer konnte laut Polizeibericht nicht mehr ausweichen, so dass beim seitlichen Zusammenstoß an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

{element}