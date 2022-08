Fellbach-Oeffingen: Feuerwehr löscht Brand in unbewohntem Neubau (11.8)

In der Nacht auf Donnerstag, 11. August, wurde die Abteilung Oeffingen der Fellbacher Feuerwehr gegen 00.50 Uhr zu einem Einsatz in der Welzheimer Straße gerufen. Dort brannte es in einem noch unbewohnten Neubau.

Wie das Polizeipräsidium Aalen bekannt gab, verständigte ein Zeuge, der das Feuer bemerkt hatte, kurz nach 00.30 Uhr die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Einsatzkräfte „löschten den Brand mit zwei C-Rohren rasch ab und belüfteten das Gebäude“, schreibt die Fellbacher Feuerwehr auf ihrer Website.

Laut Polizei entstand nach aktuellem Kenntnisstand ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Bereichs.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung, so die Polizei. Nun hat die Kriminalpolizei Waiblingen Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.