Fellbach: Sternsinger aus dem Rems-Murr-Kreis singen in Berlin für den Kanzler

Fellbach/Berlin.

Drei Zwölf- und eine 13-Jährige aus Fellbach-Schmiden haben am Donnerstag in Berlin für Bundeskanzler Olaf Scholz gesungen. Sie vertraten die Diözese Rottenburg-Stuttgart bei dem Empfang im Kanzleramt. Zuvor hatten Josefine (13), Christoph (12), Jona (12), und Linus (12) fleißig geprobt und ihre besten Gewänder rausgesucht.

Bei Preisrätsel richtige Lösung gehabt

Um wie circa 100 andere Sternsinger aus ganz Deutschland nach Berlin fahren zu können, hatten sich die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit in Schmiden an einem Wettbewerb beteiligt und beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden. „Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück“, so die Gemeinde.

Vor dem aufregenden Auftritt ging es für die Teilnehmer mit ihrer Betreuerin Karin Wieland und der Kirchengemeinderatsvorsitzenden Angelika Völkel mit einem Bus der Bundespolizei zum Kanzleramt und dort durch die Sicherheitsschleusen.