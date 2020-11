Fellbach will Infektionskette an Kita unterbrechen: Kinderhaus Pfiffikus bleibt 14 Tage komplett zu

Am Wochenende hat sich erneut eine Erzieherin des Kinderhauses Pfiffikus in Fellbach mit dem Coronavirus angesteckt. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, hat die Stadverwaltung die Einrichtung in Absprache mit dem Gesundheitsamt jetzt für vierzehn Tage komplett geschlossen. Das teilte die Stadt Fellbach am Sonntagabend mit.

Die Schließung betrifft auch den im Kinderhaus angesiedelten Hort der benachbarten Silcherschule. Die Kernzeitbetreuung der Silcherschule ist von der Schließung nicht betroffen.

Im Pfiffikus werden in sieben Gruppen rund 120 Kinder betreut, außerdem sind im Kinderhaus zwei Hortgruppen für Schüler der Silcherschule beheimatet. Seit dem ersten Fall Mitte Oktober haben sich mittlerweile insgesamt sechs Erzieherinnen aus vier verschiedenen Kinderbetreuungs-Gruppen angesteckt, wie die Stadt mitteilte. Auch wenn die Gruppen untereinander komplett getrennt sind, finde über Geschwisterkinder ein Austausch statt. Nun sollen die Infektionsketten unterbrochen werden.

Außerdem finden laut Stadt nun Reihentests bei den über 30 Betreuungspersonen sowie den betroffenen Kindern statt.