Fellbach impft. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung wollen die Stadtverwaltung, Schulen und Gesamtelternbeirat sowie Fellbacher Ärzte dazu beitragen, dass das gerade erst angefangene Schuljahr „weitgehend normal“ verlaufen kann, so Oberbürgermeisterin Gabriele Zull bei einem Pressegespräch im Rathaus am Freitag (17.9.). Im Mittelpunkt aller Bemühungen müsse nun der Schutz sowohl der Kinder wie auch des Personals stehen, eine erneute Schließung dürfe es auf keinen Fall