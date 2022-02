Für einige Impfwillige wird der Weg länger werden, für andere wiederum kürzer, je nachdem, von wo aus sie aufbrechen. Das Hausärztliche Impfzentrum in Fellbach zieht um, aus der Alten Kelter in der Untertürkheimer Straße in das Bürogebäude der Firma Norgren in der Stuttgarter Straße 120. Geimpft wird dort ab dieser Woche freitags von 15 bis 17 Uhr, bei Bedarf und nach vorheriger Absprache auch zu erweiterten Öffnungszeiten.

Für Jens Mohrmann, den Geschäftsführer der Fellbach Event