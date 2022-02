Die Stadt Fellbach will ihr Radnetz unter die Lupe nehmen. Die Ergänzung, Überprüfung und Verbesserung des Fellbacher Radnetzes steht in den kommenden Monaten auf der Agenda, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Ziel ist, ein durchgängiges, gut ausgebautes und kategorisiertes Hauptradwegenetz zu entwickeln, das den aktuellen Anforderungen der Verkehrssicherheit entspricht und mit den Netzplanungen der Nachbarkommunen, des Landkreises und des Landes abgestimmt ist.“

Der