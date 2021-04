Feuerwehreinsatz in Fellbach: 60.000 Euro Schaden

Am Donnerstagabend (15.04.) brannte in Fellbach am Raiffeisenplatz Baumaterial. Wie die Polizei mitteilte, war die örtliche Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann gegen 21.25 Uhr zum Löscheinsatz ausgerückt.

"Die vom Feuer betroffenen Schalungsträger wurden völlig zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro", heißt es im Polizeibericht. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandlegung ist nicht auszuschließen.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.