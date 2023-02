Gewa-Tower, Schwabenlandtower, Adler Group: Eine Fellbach-Chronik zum Vergessen

Mit der Nachricht, dass die Adler Group den Schwabenlandtower verkaufen möchte, schlägt sie ein neues Kapitel auf in einer scheinbar unendlichen Fellbacher Leidensgeschichte. Würde es sich um eine Netflix-Serie handeln, wäre dies der Cliffhanger zur nächsten Staffel. Die Stelle, an der man sich fragt: Wie war das eigentlich noch, damals mit der Gewa und der CG-Gruppe? Ein chronologischer Rückblick.

Neunziger Jahre:

Die Maschinenbaufirma Fromm geht in Konkurs. Die Idee, ein Hotel auf dem „Fromm-Areal“ zu errichten, zerschlägt sich, denn der Investor geht pleite. Jahrelang verwahrlost die Baustelle.

2006:

Michael Georg Warbanoff, Bauherr des Markthauses in Winnenden, hat die Idee, einen Turm zu bauen. Unterstützt wurde er dabei vom damaligen Oberbürgermeister Christoph Palm.

2007:

Es gibt Widerstand gegen die Pläne. Die Bürgerinitiative „Fellbach ist nicht Manhattan“ wird gegründet.

2010:

Der angestrebte Bürgerentscheid kommt nicht zustande. Erst hatte ihn der Gemeinderat abgelehnt, dann wurde eine Frist versäumt. Am Ende entscheidet das Verwaltungsgericht.

2014:

Baustart für den Gewa-Tower, der 107 Meter hoch werden und die Region prägen soll. Auf 34 Etagen sollen 65 Wohnungen entstehen, ganz oben die 450-Quadratmeter-Maisonette für fünf Millionen Euro. Die Baukosten liegen bei etwa 57 Millionen Euro. Finanziert werden sie großteils über sogenannte Mittelstandsanleihen, die 6,5 Prozent Rendite versprachen. Banken wollten das Projekt nicht finanzieren – ein frühes Warnsignal?

September 2016:

Richtfest für den Gewa-Tower. Die Bauherren Warbanoff hoffen, dass nun Promis wie VfB-Star Sami Khedira und Turner Marcel Nguyen zugreifen – sie tun es aber nicht. Als fatal sollte sich erweisen, dass der Bau zum Teil über den Verkauf der Wohnungen finanziert werden sollte. Die Luxus-Wohnungen, die nur auf dem Papier bestehen, erweisen sich als Luftschlösser.

November 2016:

Seit einem halben Jahr ist keine Wohnung mehr verkauft. Den Bauherren geht das Geld aus, sie können den Generalunternehmer Baresel nicht mehr bezahlen - und der demontiert den Kran. Die Gewa meldet Insolvenz an. Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli übernimmt.

Mai 2018:

Familienglück im leeren Luxus-Tower: Wanderfalken nisten auf rund 100 Metern Höhe.

November 2018:

Nach zweijähriger Hängepartie tritt Immobilien-Löwe Christoph Gröner als Retter auf, kauft kurz vor Erlöschen der Baugenehmigung den Turm, der fortan Schwabenlandtower SLT 107 heißt. Statt Luxuswohnungen sollen 194 kleine und mittlere Appartements entstehen. Neue Zielgruppe sind zum Beispiel Jungingenieure von Daimler und Bosch. Die Gläubiger der Gewa bekommen nach und nach rund 40 Prozent ihres Geldes zurück.

2020:

Die Consus Real Estate übernimmt die CG Gruppe AG und benennt sie um. Aus dem Zusammenschluss von Ado Properties, Adler Real Estate und Consus Real Estate geht die neue Adler Group hervor. Nach Angaben des „Manager Magazins“ entsteht damit der nach Vonovia und Deutsche Wohnen drittgrößte börsennotierte Wohnungskonzern in Deutschland. Christoph Gröner zieht sich allmählich zurück.

Juni 2021:

Die Adler Group verkündet offiziell den Weiterbau. Die Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf den Umbau der Innenstruktur des Gebäudes. Im Sockel soll ein Hotel der Marke Moxy einziehen.

Herbst 2021:

Das neue Unternehmen gilt als hoch verschuldet. Die Aktie sinkt Monat für Monat ins Bodenlose. Die Adler Group verkauft zum Schuldenabbau mehr als 14.000 Wohneinheiten. Der Schwabenlandtower bleibt bei allen Verkäufen außen vor. Derweil wirft „Wirecard-Jäger“ Fraser Perring der Adler Group vor, Immobilien zu hoch zu bewerten und Anleger zu täuschen.

Mai 2022:

Die Adler Group legt ihren Jahresabschluss vor – mit einem Minus von 1,2 Milliarden Euro. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG verweigert das Testat. Der Verwaltungsrat bietet geschlossen seinen Rücktritt an.

Juli 2022:

Für Oberbürgermeisterin Gabriele Zull ist der SLT ein unliebsames Erbe. Doch sie beteuert: Zur Adler Group gebe es keine Alternative. Wer sonst sollte den Turm fertigstellen? Der Umbau im Innern läuft Stockwerk für Stockwerk weiter.

September 2022:

Der Kran wird wieder aufgestellt. Ein Zeichen der Hoffnung auf Fertigstellung des Towers.

Februar 2023:

Eine Wende um 180 Grad: Die Adler-Tochter Consus Real Estate hat die Optionen für ihre Projekte neu bewertet. „In diesem Zusammenhang sind wir zum Schluss gekommen, für das Projekt Schwabenlandtower einen Verkauf in Erwägung zu ziehen“, teilt ein Sprecher mit. Bisher hatte es immer geheißen, die Adler Group wolle den Schwabenlandtower fertigbauen und dann behalten. Doch der Konzern braucht dringend Liquidität.

Hochhaus-Skelette: Happy End in Barcelona und Krakau

Erneut treibt die Fellbacher nun die Sorge um, der in Fellbach und Waiblingen landschaftsprägende Schwabenlandtower könnte endgültig zur Bauruine verkommen. Es mag ein schwacher Trost sein, dass anderenorts Hochhäuser nach jahrelangem Stillstand doch noch vollendet wurden.

So zum Beispiel in Barcelona der 96 Meter hohe Antares-Tower nach 18 Jahren – allerdings kann er anders als der SLT mit seiner Traumlage direkt am Mittelmeer punkten. Oder der „Skeletor“ in Krakau, der lange als unrühmliches Wahrzeichen kommunistischer Misswirtschaft galt und 2020 schließlich als 105 Meter hoher "Unity Tower“ doch noch in Betrieb genommen wurde.

Was die Region wirklich gebraucht hätte

Fellbach ist tatsächlich nicht Manhattan. Gründlich widerlegt ist jedenfalls die Hypothese, die Region Stuttgart könne Wohnungsbau in allen Segmenten brauchen – auch auf Luxusniveau. Welche Art von Wohnungsbau wirklich gebraucht wird, zeigen die fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 152 Wohnungen am Fuß des Towers, welche die Firma Weisenburger aus Rastatt bereits 2016 fertiggestellt hat. Ohne Größenwahn, übermäßige Profitgier und gigantomanische Unternehmensfusionen hätte also der Fluch des früheren Fromm-Areals längst besiegt werden können.