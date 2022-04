Glasfaser für Fellbach-Schmiden: Bauarbeiten bis Oktober

Bereits seit 2019 ist der flächendeckende Glasfaserausbau in Kooperation mit der Deutschen Telekom beschlossene Sache und wird seitdem sukzessive umgesetzt. Für dieses Jahr steht das Verlegen der Glasfaser in Schmiden auf dem Programm. Die Maßnahme startet am heutigen Montag, 4. April. Im Zuge der Glasfaserverlegung werden anschließend die Gehwegoberflächen in einigen Straßen in Schmiden-Nord erneuert und ökologisch umgestaltet. Anstelle des bisherigen Asphalts werden dort sickerfähige Betonpflastersteine verlegt.

Gehwege vorübergehend gesperrt

Die Gehwegoberflächen werden in der Haldenstraße, der Fichtestraße, der Kleiststraße, der Hofäckerstraße und der Uhlandstraße erneuert. Die Gehwegoberflächen in der Karolingerstraße, der Grunbacher Straße, der Charlottenstraße, der Lindberghstraße und der Zeppelinstraße werden ebenfalls saniert.

Die Erneuerung der Gehwegoberflächen ist abhängig von dem Fortschreiten der Glasfaserverlegung und erfolgt anschließend. Sollten Gehwege vorübergehend gesperrt sein, können in der Regel die gegenüberliegenden Fußwege genutzt werden. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres dauern.