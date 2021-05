Nur drei der zwölf kontrollierten Autos waren ohne Mängel. Die Polizei hatte es am Wochenende auf der Flaniermeile in Fellbach auf Autoposer abgesehen. „Insgesamt 3070 Pferdestärken blubberten und röhrten aus den Auspuffrohren“, ist der Bericht über die Aktion überschrieben, die die Fellbacher Polizei zusammen mit Spezialisten der Verkehrspolizei Backnang am Wochenende durchführte. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge kontrolliert worden, die vor allem wegen ihrer Lautstärke und wegen optisch