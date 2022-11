"Heizen oder essen": Fellbach richtet im Winter Wärmestuben ein

Vielen Menschen machen die steigenden Preise für die Heizung massiv zu schaffen. Die Stadt Fellbach will mit Wärmestuben helfen, damit die Menschen nicht frieren müssen. „Die aktuellen Preissteigerungen bringen manche an ihre Grenzen“, ist die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gabriele Zull überzeugt. Mit kleinen niedrigschwelligen Angeboten will die Verwaltung daher etwas Hilfe anbieten. So sollen sogenannte „Wintertreffs“ eingerichtet werden, geheizte Räume, in denen sich Menschen treffen und aufhalten können. Parallel dazu plant die Kommune einen Tag, an dem „Freude weitergegeben“ werden kann. Dabei soll Winterkleidung, Spielzeug oder Weihnachtsdeko verschenkt werden.

In Zeiten steigender Kosten heißt es für immer mehr Menschen „heizen oder essen“. Die Angst vor horrenden Energiekosten bei weiter steigenden Lebensmittelpreisen beunruhige auch viele Menschen in Fellbach, ist sich Gabriele Zull sicher. Um zu verhindern, dass die Bürger aus Angst vor den Kosten in kalten Wohnungen sitzen, werden sogenannte „Wintertreffs“ eingerichtet. „Gut erreichbare Räume, die bereits eine gewisse Infrastruktur bieten“, so lauteten die Anforderungen an die Treffpunkte, erklärt Christine Hug, die Leiterin des Amtes für Soziales und Teilhabe. So werden bei Bedarf zunächst Räume im Seniorenzentrum Schmiden und im Treffpunkt Mozartstraße sowie im Stadtteil- und Familienzentrum geöffnet. „Hier können wir die eingespielten Strukturen nutzen“, so Christine Hug. Die aber auch betont, dass die Räume als Treffpunkte mit einer „Eigenversorgung“ zur Verfügung stehen. „Wir bieten hier kein Programm oder einen Mittagstisch, sondern einfach einen gut geheizten Aufenthaltsort.“

Die Treffs sind tagsüber geöffnet

„Wir freuen uns über die Kooperation mit den Senioreneinrichtungen“, bedankt sich auch Johannes Berner, Erster Bürgermeister, der die Wintertreffs im Sozialausschuss des Gemeinderats vorstellen wird. Zunächst sollen Erfahrungen mit den drei angebotenen Aufwärm-Räumen gesammelt werden. „Falls weitere Bedarf besteht, können wir das Angebot gerne ausweiten“, erklärt Oberbürgermeisterin Zull das Vorgehen. Die Räume werden von 9 bis 17 Uhr geöffnet, wenn das Thermometer im Winter in den Keller rauscht.

Spendenprojekt statt Warentauschtag

Mit dem Projekt „Freude-Geben“ geht die Stadtverwaltung andere Wege. „Wir wollen, dass Menschen mit weniger Geld, schnell geholfen wird und sie die Festzeit ein bisschen genießen können“, führt Gabriele Zull aus. Statt eines Warentauschtages organisieren daher der städtische Bauhof sowie das Stadtteil- und Familienzentrum (sfz) zusammen mit der Caritas Kleiderkammer und vielen weiteren Engagierten einen „Freude-Weitergeben“-Tag. Spendenwillige sind aufgerufen, intakte Winterkleidung aber auch Spielwaren, Bücher oder Weihnachtsdekoration beim Städtischen Bauhof oder im sfz abzugeben. Am 3. Dezember „beschert“ der „Freude-Weitergeben“ – Tag dann Bonus-Card-Besitzern sowie die Kunden des Tafelladens von 9 bis 14 Uhr im Stadtteil und Familienzentrum diese „Geschenke“. „Wir alle haben warme Kleidung oder auch Kinderbücher und Winterdekoration, die wir wenig oder gar nicht benötigen – Weihnachten ist die richtige Zeit, damit anderen eine Freude zu mache“, sind sich die Organisatoren ei-nig.

Weitere Informationen: Die Wintertreffs öffnen voraussichtlich ab Dezember tagsüber von 9 bis 17 Uhr. Sie sind reine Treffpunkte und bieten kein Programm und Verköstigungen.

Spenden für „Freude-Weitergeben“: können Montag, 28. bis Mittwoch, 30. November, von 6.45 bis 15.30 Uhr beim Städtischen Bauhof; Wilhelm-Maybach-Straße 4, Fellbach, abgegeben werden. Ansprechpartnerin ist Silke Wohlfahrt, Leiterin des Städtischen Bauhofs. Außerdem werden die Spenden am Donnerstag, 1. Dezember, von 10 bis 14 Uhr im Stadt-teil- und Familienzentrum, Eberhardstraße 37, Fellbach, angenommen, Ansprechpartnerin: Elisabeth Blank. Bitte stellen Sie die Gegenstände nicht einfach beim Bauhof oder vor dem sfz ab!