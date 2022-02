Kappelbergtunnel in Richtung Waiblingen wird für eine Nacht gesperrt

Im Kappelbergtunnel werden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.09.) zwei defekte Ventilatoren ausgetauscht. Dafür wird der B-14-Tunnel in Fahrtrichtung Waiblingen voll gesperrt. Das teilte das Landratsamt mit. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 09. September, um 23 Uhr und endet am Donnerstagmorgen, 10. September, um 5 Uhr.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Benzstraße ausgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt über die alte B14 durch Bad Cannstatt und Fellbach.