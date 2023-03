Kindersportschule Fellbach: Es gibt noch freie Plätze für die Osterfreizeit

Die Kindersportschule des SV Fellbach bietet in den kommenden Osterferien eine Freizeit für Kinder zwischen sechs bis vierzehn Jahren an. Aktuell sind dem Verein zufolge noch Restplätze zu vergeben (Stand 28.2.). Vom 11. bis 13. April findet das Camp im Sportzentrum Loop und in der Gäuäckerhalle I in Fellbach statt. Die Ferienfreizeit dauert jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr und kostet für Nicht-Mitglieder 90 Euro. Für Mitglieder gilt der reduzierte Preis in Höhe von 85 Euro.

Abenteuer, Spiel und Spaß

Eine Anmeldung ist über das Portal „bookable“ möglich, welches über die Internetseite des SV Fellbach erreicht werden kann. Weitere Infos können auch unter wicht@svfellbach.de erhalten werden.

Beim Oster Kids-Camp stehen Abenteuer, Spiel und Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Darüber hinaus runden wir mit tollen Outdooraktivitäten unsere Freizeiten ab“, teilt der Verein mit. Im Preis enthalten sind auch Mahlzeiten, die dem Verein zufolge je nach Bedarf vegetarisch oder glutenfrei gestaltet werden können.