Kleine Windräder weg, große Windräder hin: Was die Stadtwerke Fellbach planen

Weniger Windräder, trotzdem mehr Strom: Das versprechen sich die Stadtwerke Fellbach von einer Investition in Gerstetten-Gussenstadt im Landkreis Heidenheim. Das städtische Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Genehmigung erhalten, anstelle von bislang vier Windrädern zwei neue, deutlich größere zu errichten.

Die bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung liege nun vor, teilen die Stadtwerke mit. Die Windenergieanlagen mit je 5,6 Megawatt Nennleistung sollen im bestehenden Windpark Hochsträß in Gussenstadt, einem Teilort der Gemeinde Gerstetten, gebaut werden. Die Windenergieanlagen haben demnach eine Nabenhöhe von 169 Meter und einen Rotordurchmesser von 150 Meter. „Bevor die Anlagen errichtet werden können, müssen die vier Windenergieanlagen der Stadtwerke Fellbach aus dem Jahr 2001 abgebaut werden“, so die Stadtwerke.

Diese vier „kleinen“ Anlagen mit insgesamt 2,6 Megawatt hätten im Durchschnitt zusammen einen Windenergieertrag von drei Millionen Kilowattstunden jährlich erbracht. Die zwei neuen Windräder kommen laut der Mitteilung auf einen jährlichen Ertrag von circa 20 Millionen Kilowattstunden, also ein Mehrfaches der bisherigen Ausbeute. Damit lassen sich den Stadtwerken Fellbach zufolge circa 8000 Haushalte versorgen „bei einer beachtlichen CO2-Vermeidung von circa 10.000 Tonnen pro Jahr“.

Schutz für Vögel und Fledermäuse

„Die Genehmigung enthält naturschutzrechtliche Auflagen zum Schutz von windkraftsensiblen Vogelarten und Fledermäusen“, erklären die Stadtwerke. So müsse beispielsweise am Tag der Bodenbearbeitung und an den drei folgenden Tagen in einem Radius von 300 Meter um die südliche der beiden Anlagen tagsüber die Windräder abgeschaltet werden, „da Rotmilane für die Nahrungssuche den Traktoren hinterherfliegen“.

Zum Schutz der Fledermauspopulationen seien ebenfalls Abschaltzeiten festgesetzt worden. „Demnach dürfen nachts vom 1. April bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres die Windenergieanlagen bei Windgeschwindigkeiten kleiner 6 m/s und einer Temperatur von größer 10˚C nicht anfahren. Während der ersten zwei Jahre ab Inbetriebnahme werden mit Batcordern die Aktivität und das Artenspektrum erfasst und die Ergebnisse ausgewertet." Eventuell würden die Abschaltzeiten dann angepasst, in Abstimmung mit der zuständigen Behörde.

Die neuen Windräder werden laut den Stadtwerken 1400 Meter von der nächsten Wohnsiedlung in Gussenstadt entfernt liegen. Dadurch „können auch die nächtlichen Schallgrenzwerte zum Schutz der Menschen weit über das Erforderliche hinaus eingehalten werden“, heißt es vom Unternehmen.

Inbetriebnahme wohl im Sommer 2024

„Die nächsten großen Schritte sind der Bau der Kabeltrasse bis zum Umspannwerk Gussenstadt und die Durchführungsplanung der Schwertransporte mit Überlänge. Die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlagen sind für den Sommer 2024 geplant.“