Schon über drei Jahre ist es her, dass Fellbach sich für den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof entschieden hat. Längst schon sollte es fertig sein, jetzt steht der Testbetrieb an. Erst einmal musste der Gemeinderat aber noch einmal abstimmen - und Mehrkosten von etwa 20 Prozent absegnen.

Das haben die Stadträte getan, wenn auch mit einigem Grummeln, wie die städtische Pressesprecherin Sabine Laartz unserer Redaktion mitteilte: 19 stimmten für das Ansinnen der Verwaltung, sechs