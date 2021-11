Schneller als erwartet kann das F3 in Fellbach wieder öffnen: Ein Labor hat die Wasserqualität geprüft und laut Mitteilung der Stadt Fellbach "absolute Unbedenklichkeit" attestiert. Schon am Dienstag, 30. November, soll das Schwimmbad wieder besucht werden können.

Das Labor SGS Analytics Deutschland GmbH am Standort Fellbach habe eine mikrobiologische Untersuchung der Wasserqualität durchgeführt, so die Mitteilung von Montag. "In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werden somit bereits