Luftschiff landet auf Feld zwischen Fellbach und Waiblingen: Was ist bekannt?

Musste ein Luftschiff mit Werbe-Aufschriften am vergangenen Samstagvormittag (7.5.) auf einem Feld zwischen Fellbach und Waiblingen notlanden? Das vermutet ein Leser aus Waiblingen, der vom Balkon aus Fotos gemacht hat.

Die Polizei war laut dem Präsidium in Aalen „zufällig“ vor Ort. Eingegriffen hätten die Beamten aber nicht.

Auch sei das Luftschiff nicht vorher zur Landung aufgefordert worden, so ein Pressesprecher. Bei der Polizei ist das Fellbacher Flugobjekt weder als „Luftschiff“ noch als „Zeppelin“, sondern als „Heißluftballon“ im System erfasst.

Ein Unfall habe nicht vorgelegen, so der Polizei-Pressesprecher. Ob es eine Notlandung war, wisse das Präsidium nicht. Das Luftschiff gehört laut Polizei einer Ballonfahrtfirma, deren Namen der Sprecher aus Datenschutzgründen nicht nennt.

Die Werbebotschaft auf dem Luftschiff am Samstag stammte vom Möbelhaus-Unternehmen XXXLutz. Dessen Pressestelle hat eine Anfrage bislang nicht beantwortet.

Waiblinger: "Sehr, sehr niedrig" übers Haus

Der Waiblinger Thomas Strohm hat das Luftschiff am Samstag von seinem Balkon im Wohngebiet am Wasserturm fotografiert, nachdem es „sehr, sehr niedrig“ und mit sehr lautem Motor über das Haus geflogen sei.

Es sei nahe an den Schwabenlandtower herangeflogen, schließlich auf einem Feld gelandet. Dort wurde das Gas abgelassen, so Strohm. „Das Luftschiff machte dabei am Ende verärgert einen Kopfstand.“

Der Waiblinger meint: Fliegende Werbebotschaften, wie sie auch immer mal wieder von Kleinflugzeugen gezogen am Himmel zu sehen sind, seien generell doch ein „absoluter Hammer“ angesichts der Notwendigkeit, Energie zu sparen.