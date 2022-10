Mann greift Reisende am Fellbacher Bahnhof an: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntag (30.10.) am Bahnhof in Fellbach ereignet hat. Am frühen Morgen, gegen 4.40 Uhr, soll ein Mann dort Reisende angegriffen haben.

Frau wird verletzt

Bisherigen Informationen der Polizei zufolge hatte sich der Mann am Bahnsteig 3/4 aufgehalten. Er soll dort zwei Frauen und zwei Männer "attackiert" haben. Eine Frau wurde im Gesicht verletzt und musste behandelt werden. Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Mann. Er konnte auch nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann war wohl in Begleitung mehrerer Personen gewesen. Er soll blonde Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein blaues Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.