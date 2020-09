Seit vier Jahrzehnten hegt und pflegt Horst Seeger aus Fellbach das kleine Gartengrundstück gleich hinter dem Ponyhof. Das kleine Weinberghäuschen ist grün angestrichen, stolz zeigt der 81-Jährige den zusätzlichen Stützbalken, den er eingebaut hat, um das alte Gebäude besser abzustützen. An einem Obstbaum lehnt ein Rechen, alles Fallobst ist säuberlich aufgelesen worden. Die Hecken sind gestutzt, an der Hütte rankt Wein, der so gesund aussieht, dass selbst die benachbarten Wengerter manchmal