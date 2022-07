Norgren-Abzug aus Fellbach: Beschäftigte sollen über Plattform Jobs finden

Da die Produktion des Antriebs- und Fluidtechnikunternehmens Norgren aus Fellbach bis Ende 2022 nach Tschechien verlagert wird, verlieren rund 160 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der Norgren-Betriebsrat, die Stadt Fellbach und zwei Industrieverbände haben nun eine Job-Plattform für die Norgren-Beschäftigten ins Leben gerufen.

Ziel sei „eine schnelle Vermittlung der Arbeitnehmer hier in der Stadt und Region“, so Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in einer Pressemitteilung. Der Betriebsrat von Norgren sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt hätten deshalb die Plattform entwickelt, „mit der gezielt die Unternehmen der Region angesprochen werden sollen“. Die Plattform wird laut der Mitteilung diesen Freitag, 8. Juli, über die Industrievereinigung Fellbach (IVF) und den Industrieverband Südwestmetall zur Verfügung gestellt.

Norgren, das zur IMI-Gruppe gehört, zieht die Produktion aus Fellbach nach Brno ab. Die Entwicklungsabteilung mit zuletzt circa 85 Mitarbeitern soll 2023 nach Stuttgart umziehen. Im Firmengebäude in Fellbach ist auch das hausärztliche Impfzentrum untergebracht. Laut Stadt-Sprecherin Sabine Laartz ist es momentan allerdings „wegen mangelnder Nachfrage“ nicht aktiv. Es könne aber wieder hochgefahren werden und werde für den Bedarf vorgehalten.

„Es war ein Schock für die Belegschaft als im vergangenen Jahr die Geschäftsführung von Norgren die Verlagerung des Standortes bekanntgab“, so die Stadt in ihrer Mitteilung. „Viele Arbeitnehmer sind seit Jahrzehnten am Standort tätig und waren bereits beim Vorgängerunternehmen, der Herion AG beschäftigt.“ Betriebsratsvorsitzender Klaus Meischel wird in der Mitteilung zitiert: „Für uns war klar, dass wir schnell reagieren müssen.“ So entstand die Vermittlungsplattform, die Kontaktaufnahme soll über den Betriebsrat laufen. „Der Bedarf an Fachkräften ist auch bei den Unternehmen der Region sehr groß“, betont Johannes Maier, Vorsitzender der IVF.